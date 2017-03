Affaire Vadeboncoeur: vers la fin des plaidoiries

Les plaidoiries prendront bientôt fin au procès des quatre policiers accusés en lien avec l'arrestation d'Alexis Vadeboncoeur.

Cet avant-midi au palais de justice de Trois-Rivières, la procureure de la Couronne a continué de remettre en question la version des faits de la défense.

Me Aryanne Guérin croit que de nombreux détails et de nombreuses coïncidences démontrent que les policiers sont coupable d'avoir fabriqué un rapport qui change la réalité des événements et qui induit en erreur.

Elle plaide également que leur intervention était précipitée et ne tenait pas compte de ce qu'elle qualifie de «reddition précipité» d'Alexis Vadeboncoeur.

Au cours de la plaidoirie de la Couronne, le juge Steve Magnan a senti le besoin de rappeler à l'ordre les avocats de la défense à deux reprises.

Ceux-ci ont d'ailleurs mentionné, tout juste avant la pause du midi, que leur réplique pourrait durer quelques heures, ce à quoi le juge à répondu que dans ce cas, ils devaient s'attendre à terminer demain matin.