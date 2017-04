Aéroport de Sherbrooke: 21 000 mètres de fissures à sceller Cogeco Nouvelles

L'appel d'offres pour la réparation du tarmac et le scellement des fissures de la piste à l'aéroport de Sherbrooke a été lancé. Environ 21 000 mètres de fissures doivent être scellés et le planage et pavage du tablier doit être fait sur une surface de 5 400 mètres carrés.



Le début des travaux est prévu avant la mi-juin.



Dans ses projets d'investissements d'entretien 2017-2018, la Ville de Sherbrooke a réservé une somme de 80 000 $ pour le scellement des fissures de la piste ainsi que 240 000 $ pour le pavage du tarmac.



Aucune fermeture complète de la piste n'est envisagée durant les travaux.



Par ailleurs, rappelons que 900 000 $ d'investissements sont nécessaires à court terme à l'aéroport de Sherbrooke pour accueillir des vols commerciaux.