On apprend ce matin le décès d'un grand franco-ontarien.

Le journaliste Adrien Cantin est décédé à l'âge de 68 ans.

Il était hébergé au Centre Élizabeth-Bruyère.

Il a fait carrière pendant plus de 40 ans dans l’Ontario français, à titre de journaliste notamment au Droit et à TFO. Il a aussi enseigné le métier et écrit des biographies au cours de sa longue carrière.

Ironiquement, il est mort le 22 mars, soir du grand rassemblement des franco-ontariens pour les 20 ans depuis la bataille pour la survie de l’Hôpital Montfort.