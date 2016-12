Vox pop sur les achats en ligne

Il y a toujours plusieurs personnes qui convergent vers les centre commerciaux de Trois-Rivières en ce 23 décembre et ce, même si les achats en ligne gagnent de plus en plus de popularité.

Clairement, le phénomène Internet est très présent dans la vie des consommateurs.

En audio, écoutez les commentaires de quelques clients et d'une commerçante sur le sujet.