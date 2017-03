Accusé de voies de fait graves:Félix Juneau subira son enquête préliminaire en avril

Félix Juneau ne conteste pas les accusations de voies de faits graves et voies de faits causant des lésions portées contre lui. Le jeune homme de 18 ans, qui aurait asséné deux coups de bâton de baseball à un homme à Windsor, revenait devant le tribunal vendredi.



Son enquête préliminaire a été fixée au 26 avril prochain et son avocat va faire entendre un seul témoin



Me Christian Raymond a déposé au tribunal des documents concernant Félix Juneau soit ses rendez-vous au CLSC, son suivi pour la gestion de la colère, un relevé de notes et un talon de paye.



Juneau aurait asséné deux coups de bâton de baseball à un homme de 28 ans qui se trouvait dans son logement à l'invitation de sa soeur en août dernier.



L'accusé n'aurait pas apprécié se faire réveiller par l'individu qui faisait du bruit.