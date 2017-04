Accusé de fraude de plusieurs millions: Marc Jémus devra attendre

Le présumé fraudeur Marc Jémus devra prendre son mal en patience alors que son procès doit reprendre à la case départ.

Les procédures judiciaires vont se poursuivre à une date ultérieure puisque le juge Valmont Beaulieu a dû s'absenter pour des raisons de santé.



Plusieurs témoins-experts ont été entendus lors des dix jours d'audience en mars 2016.



Ils n'auront toutefois pas à revenir devant le tribunal.



L'homme d'affaires aurait floué des dizaines d'investisseurs pour la somme de 6 millions de dollars à entre les années 2001 à 2005.



Le procès de Marc Jémus devrait durer 43 jours et prendre fin en septembre.



Rappelons que ses deux complices, François Roy et Robert Primeau, ont été condamnés à un peu plus de trois ans de pénitencier en 2015 après avoir plaidé coupables.