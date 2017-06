9M$ pour un système intelligent de gestion de la circulation à Québec

Extrait de M. Régis Labeaume

QUÉBEC - La Ville de Québec souhaite améliorer et optimiser la fluidité de la circulation sur son territoire grâce à son nouveau gestionnaire artériel.

Grâce à 5000 boucles de détection dans la chaussée, 153 caméras de surveillance, et des serveurs permettant à terme de contrôler les feux de circulation de 786 carrefours de la ville, il sera désormais plus facile de connaître l'état du réseau et agir en temps réel.



Les feux pourront être programmés lors d'événements spéciaux, du Festival d'été, et de spectacles au Centre Vidéotron afin de faciliter la sortie.



Il sera aussi possible d'allonger ou de déclencher le passage au vert à l'approche des autobus du RTC.



Ce système imaginé et conçu pour et par la Ville de Québec coûtera au total 9M$.



Le maire Labeaume indique que ça ne va pas tout régler, mais que ça va aider. Il souligne cependant que la Ville n'a pas le contrôle sur le réseau du Ministère des Transports du Québec.