90 jours de prison pour un trafiquant de drogues Cogeco Nouvelles

À Sherbrooke, un trafiquant de drogues, Mathieu Martel-Côté a été condamné à de la prison aujourd'hui. Il a admis avoir fait le trafic de stupéfiants depuis 2013 et il approvisionnait ses clients aux deux semaines.



La juge Hélène Fabi a condamné Mathieu Martel-Cote à 90 jours de prison à purger les fins de semaine et à 240 heures de travaux communautaires.



Elle lui a rappelé que le trafic de drogues est un crime grave et que s'il récidive, la peine sera plus lourde.



La juge a ordonné la confiscation de la drogue et de la somme de 745 $ saisies au domicile de l'accusé.