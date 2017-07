6 mois après l'attentat à la Grande mosquée de Québec...

Régis Labeaume

QUÉBEC - Ça fera 6 mois ce samedi qu'un tireur a ouvert le feu à la Grande mosquée de Québec tuant six personnes, et en blessant cinq autres.

Depuis, la communauté musulmane et les familles des victimes tentent de panser leurs plaies.



Alexandre Bissonnette, contre qui pèse six chefs d'accusation de meurtre prémédité et cinq autres de tentatives de meurtre en lien à cette tuerie, est toujours derrière les barreaux et reviendra devant le tribunal de 8 septembre prochain.



Invité à savoir ce qui a changé à Québec depuis ce triste événement, le maire Labeaume n'a pas cru bon commenter comme en témoigne cet extrait...

