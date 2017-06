5 ans de prison pour Éric Landry qui avait tenter de tuer une femme à Sherbrooke

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Éric Landry est condamné à 5 ans de prison pour avoir tenté de tuer une femme avril 2016 à Sherbrooke.Éric Landry avait réveillé la victime en pleine nuit en tentant de l'étouffer et il voulait camoufler le meurtre en suicide.La juge Claire Desgens a tenu compte des séquelles psychologiques importantes de la dame et elle n'est pas convaincue que Landry a compris la gravité de ses gestes.La victime est satisfaite de la sentence rendue aujourd'hui, estimant qu'elle va pouvoir tourner la page.Éric Landry avait suivi une thérapie pour régler son problème d'agressivité et la juge a dit souhaiter que la prison lui permette de poursuivre se réhabilitation. En audio, le reportage de Marie-France Martel