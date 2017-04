42 M$ pour 137 chantiers routiers à Sherbrooke cette année

Caroline Gravel

Chargement du lecteur ...

Plus de 42 millions de dollars en travaux routiers seront effectués cette année à Sherbrooke.

La Ville a planifié 137 chantiers qui vont toucher tous les arrondissements de mai à novembre.



Des rues locales seront reconstruites, des trottoirs seront aménagés et des travaux seront faits dans les parcs et sur les passages piétonniers notamment.



Les automobilistes seront invités à faire preuve de patience et de vigilance puisque la circulation sera entravée sur certains chantiers.



La directrice du service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel parle de différents chantiers dont la rue Léger entre la rue Robitaille et le boulevard Industriel pour 1.4 millions $, la 12 e avenue où une piste cyclable sera aménagée et la rue Bowen Sud.





Une carte interactive sera disponible sur le site internet de la Ville de Sherbrooke et les citoyens pourront suivre l'évolution des travaux.