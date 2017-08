Rehka Lacombe

L'événement aura lieu sur la Promenade du Saint-Maurice, entre la 2e et la 4e rue.

Sous un grand chapiteau, il sera possible de goûter plus de 150 bières différentes.



Parmi les brasseurs présents, certains proviendront même de la Belgique, du Maine et de l'Ontario.



Le vendredi 11 août, la veille de l'événement, des groupes de musiques tel que Canailles et The Steady Swagger se produiront en spectacle. [En audio]