3 ans de prison pour un comptable gatinois qui a fraudé des commerces

Andrée East, du SPVG

Un comptable gatinois vient d'écoper 3 ans de pénitencier pour avoir fraudé quatre commerces spécialisés sur plusieurs années.

Selon TC Média, Daniel Labelle a empoché entre 500 000 et 1M$ en fraudant les Sports Experts de Hull et de Gatineau, l’ancien commerce Intersport d’Aylmer et le magasin S3 des Promenades.

L’individu de 60 ans avait un modus operandi difficilement détectable par le fisc et en produisant de faux documents comptables.

Dans son stratagème l’individu a même subtilisée de l’argent à ses amis de longue date et hommes d’affaires Pierre Champagne et Roch Carpentier. Il a accepté de leur rembourser une partie de l’argent volé dans un délai de 13 ans.

La juge a noté que certains magasins s’en sont sorti de justesse mais que cela a eu de nombreuses répercussions sur la vie personnelle des entrepreneurs floués.

En plus d’agir comme comptable, Daniel Labelle était propriétaire du bar billard Élégance à Buckingham et de la franchise Solution 2000.

Il avait aussi été directeur des finances au CSSS de Papineau, de 2005 à 2008.