Normand Couture

Depuis les déménagements du 1er juillet, 10 ménages locataires sont toujours en recherche de logement à Sherbrooke, dont une famille de deux adultes et leurs cinq enfants.Alors qu'en principe avec un taux d'inoccupation de 6,4% chaque personne devrait être en mesure de se trouver un logement facilement, Normand Couture de l'Association des locataires précise que la problématique se situe ailleurs.Depuis 2003, la ville de Sherbrooke et l'Association des locataires offrent de l'hébergement temporaire et de l'entreposage aux personnes sans toit après le 1er juillet.