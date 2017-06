180 nouveaux médecins assermentés à l'UdeS

Dominique Dorion

Chargement du lecteur ...

180 nouveaux médecins de la cohorte 2017 de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke vont joindre la profession médicale.

Une cérémonie d'assermentation à laquelle participent 124 médecins résidents se déroule cet après-midi.



Des gradués qui terminent, 54 pourcent se dirigent vers la médecine de famille et 46 pourcent dans les autres programmes.



9 médecins résidents ont été recrutés pour pratiquer en Estrie et 7 autres à Sherbrooke et de ce nombre, on compte 14 médecins spécialistes.



En audio, le doyen désigné de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Dominique Dorion.



Les gradués de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke vont pratiquer au Québec ou au Nouveau-Brunswick et aucun n'ira aux États-Unis.