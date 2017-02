13 mois de prison pour Jean-François Brisson qui a commis des fraudes de plus 70 000$

Reportage de Marie-France Martel

À Sherbrooke, Jean-François Brisson, accusé de fraude, a écopé d'une peine de 13 mois de prison aujourd'hui.

Il a admis aujourd'hui avoir fraudé le club nautique de Sherbrooke pour environ 54 mille dollars et son ex-employeur Cogir pour 20 mille dollars.



Jean-François Brisson avait simulé un cancer du cerveau pour solliciter des dons.



Un rapport psychiatrique a révélé qu'au moment des fraudes, il souffrait d'une dépression et d'un trouble de la personnalité mais il ne l'assumait pas.



Brisson devra rembourser 5000$ au club nautique et 2 500$ à Cogir.



Nicolas Lemay du club nautique de Sherbrooke estime qu'on peut tourner la page mais les dommages financiers causés par Brisson sont énormes sur le plan financier.



Il sera interdit pendant 3 ans à Jean-François Brisson d'occuper un travail ou faire du bénévolat où il serait en situation de contrôle d'argent ou de biens.