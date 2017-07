1000$ pour avoir gardé des poules en ville Photo d/FM93

QUÉBEC - Une famille de Val-Bélair s'est fait menacer de se faire coller une amende de 1000$ pour avoir gardé deux poules pondeuses dans sa cour arrière. Julie Fortier, nutritionniste, savait que le réglement municipal l'en empêchait mais espérait un peu de clémence de la part de la ville, elle qui prêche pour plus d'agriculture urbaine et d'autosuffisance alimentaire.





D'ailleurs, la ville de Montréal permet déjà à ses citoyens l'élevage agricole sous certaines conditions.





Selon elle, ses installations sont propres et sécuritaires et ses deux poules ne sont pas plus bruyantes qu'un chien ou une moto, mais elle a tout de même décidé de se plier à l'avis de l'inspecteur de la division de la gestion du territoire de la ville de Québec.