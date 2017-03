10 ans et en pleine croissance

Philippe Dumais

La Microbrasserie À la Fût se prépare à célébrer ses 10 ans d'existence avec le vent dans les voiles.

Ne suffisant plus à la demande dans un marché en pleine effervescence, la microbrasserie de St-Tite agrandira ses installations brassicoles et achètera de nouveaux équipements dans le but de tripler sa production au cours des quatre prochaines années.

Un investissement de 2 à 3 M$ rendu possible grâce à des prêts du gouvernement, indique le membre-fondateur de l'entreprise Philippe Dumais. (En audio)

De trois à cinq emplois pourraient être créés grâce a ces investissements.

Par ailleurs, le dixième anniversaire sera également souligné avec une bière spéciale et une nouvelle image de marque.