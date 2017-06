1,7M$ pour deux soeurs qui ont vécu l'enfer

Deux soeurs qui ont vécu les sévices atroces de leur père pendant leur jeunesse en Outaouais recevront 1,7M$.

Ce sont les héritiers du père, décédé en 2014, qui devront verser cette somme, rapporte Le Droit à la suite d'une décision rendue la semaine dernière par la Cour supérieure.

Les deux filles de Gérald Parisien, Lise et Roxanne, et leur mère ont vécu l'enfer sous le joug d'un individu autoritaire. Le récit fait état de nez fracturé, dents cassées, forcées de manger de grosses portions en quelques minutes sous peine d'être gavées, coups de pieds, coups de poing, une à deux fois par semaine, agenouillées sur des grilles du calorifère ou sur des petites roches à l'extérieur, divers attouchement et tentatives de pénétration.

Le père avait admis avoir agressé sa propre fille avant de mourir.

Puisque la valeur nette de la succession s'élève à 705 000$ une requête a été déposée pour que les héritiers, soient les frères et la sœur du défunts, puisent dans leur patrimoine pour rembourser, mais cette demande n'a pas été accordée.

La succession n'ignore pas les faits, mais les nie malgré que les trois ont déjà dû intervenir pour arrêter leur frère de battre sa conjointe.