Wilbur Ross confirmé au poste du département du Commerce

WASHINGTON - Le Sénat américain a confirmé la nomination du milliardaire Wilbur Ross à la tête du département du Commerce, lundi soir.

M. Ross est responsable de renégocier l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), qui regroupe le Canada et le Mexique, ce que l'administration de Donald Trump compte faire rapidement.



L'entente a stimulé le commerce entre les trois pays, mais a provoqué plusieurs pertes d'emplois dans le Midwest américain.



Les sénateurs des deux partis politiques sont restés respectueux avec M. Ross pendant son audience de confirmation de près de quatre heures, qui s'est avérée beaucoup plus calme que celles menées avec les autres membres du cabinet nommées par le président républicain.



Wilbur Ross, dont la fortune est évaluée à 2,9 milliards $ US, a des liens d'affaires dans les quatre coins de la planète. En 2000, il a fondé WL Ross & Co, une firme d'investissement en capital.



Selon son entente en matière d'éthique, M. Ross se départira de sa firme.