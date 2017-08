Vagues de migrants au Québec: «Ce ne sont pas des réfugiés» - Gilles Duceppe

À lire aussi: Migrants: Lisée écrit à Trudeau et Couillard pour suspendre une entente

(98,5 FM) - L'ancien chef du Bloc Québécois a tenu à clarifier certaines notions au sujet de l'arrivée importante de demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine.

Sur nos ondes, Gilles Duceppe a précisé la différence, selon lui, entre les réfugiés syriens et les demandeurs d'asile haïtiens.

«Ce ne sont pas des réfugiés [qui arrivent au Québec en ce moment]. Un réfugié, c’est une personne qui est persécutée dans son pays. On banalise les choses pour celles et ceux, comme les Syriens, qui sont persécutés dans la guerre. Ce n’est pas le cas en Haïti actuellement. Il y a une entente entre le Canada et les États-Unis portant sur les tiers pays sûrs faisant en sorte qu’ils doivent demander l’asile dans le premier pays sécuritaire où ils arrivent.»

«Plusieurs Haïtiens, qui habitent souvent depuis plusieurs années aux États-Unis, ne peuvent pas prétendent qu’ils sont persécutés, a ajouté M. Duceppe. Sont-ils en bonne situation économique et sociale ? Certes non, je l’accorde. Mais, il faut distinguer les choses. Or, le gouvernement Trudeau joue en ce moment sur deux tableaux. Si le gouvernement accueille ainsi des migrants, il ne respecte plus l’accord sur les tiers pays sûrs […] Si on mélange tout, quiconque pourra se définir comme étant un réfugié.»

________________________________________________________________________

L’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs s’inscrit dans le Plan d’action binational pour une frontière intelligente.

En vertu de cette entente, les demandeurs d’asile sont tenus de présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, à moins d’être visés par une exception prévue par l’Entente.

À ce jour, les États-Unis sont le seul pays désigné comme tiers pays sûr par le Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Source: gouvernement du Canada)

_________________________________________________________________________

Gilles Duceppe a par ailleurs maintenu la pertinence du Bloc Québécois, alors qu'à pareille date en 1990, il en était le premier élu à la Chambre des Communes.

»»» Veuillez écouter le commentaire de Gilles Duceppe sur la question des migrants au Canada, à partir de la 11e minute de l'entrevue qu'il a accordée dimanche matin à l'émission Week-end Extra.