Québec et Ottawa investissent dans le réseau d'aqueduc de Montréal

MONTRÉAL - Québec et Ottawa verseront plus de 84,4 millions $ pour l'amélioration des réseaux d'aqueduc et d'égout dans la région de Montréal.

Le ministre fédéral des Transports et député de Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, Marc Garneau, ainsi que le ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, ont annoncé ces investissements mardi au côté du maire de Montréal, Denis Coderre.

Le gouvernement du Canada investira plus de 50,8 millions $ pour ces projets, tandis que celui du Québec accordera une aide financière de plus de 33,5 millions $.

Les villes de Montréal et de Montréal-Ouest, où auront lieu les travaux, assureront le reste du financement. L'aide financière permettra à ces deux villes de maintenir, renouveler ou développer leurs infrastructures afin d'assurer la production et la distribution d'une eau potable de qualité pour les résidants.

Le maire Coderre a souligné que l'eau faisait partie des priorités de son administration, avançant comme preuve les dépenses réelles pour les infrastructures d'eau qui sont passées de 93 millions $ à 261 millions $ en trois ans.

Il a affirmé que cette hausse des dépenses ne suffit cependant pas pour rattraper le déficit d'entretien accumulé, déficit qu'il souhaite voir éliminé d'ici 10 ans.

M. Coderre a rappelé qu'à Montréal, 13 pour cent des conduites d'aqueduc et 22 pour cent du réseau d'égouts ont besoin de réfection.