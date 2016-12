Les derniers voeux de Noël du président Obama

(98,5 FM) - Le président américain sortant Barack Obama et la première dame Michelle Obama ont adressé leurs voeux de Noël au peuple américain, samedi, pour une dernière fois.

En se remémorant huit années passées à la Maison-Blanche, le couple a énuméré les réalisations de l'administration au cours de ses deux mandats, tout en soulignant l'aspect religieux de Noël pour des Américains de toutes origines.

"On behalf of all the Obamas—Michelle, Malia, Sasha, Bo, and that troublemaker Sunny—Merry Christmas" —@POTUS https://t.co/DMIoyKr3WH