Le secteur montréalais du pont Jacques-Cartier revitalisé

(98,5 FM) - La Ville de Montréal a annoncé dimanche que l'accès au pont Jacques-Cartier sur l'île de Montréal et tout le secteur environnant seront l'objet d'un réaménagement et d'une revitalisation au cours des prochaines années.

La ville et la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI) prévoient un investissement de 120 millions $ sur une période de huit ans.

Les travaux vont servir à modifier les bretelles d’accès pour les véhicules, les cyclistes et les piétons.

On va aussi réaménager les terrains situés dans le quadrilatère compris entre l’avenue Papineau, les rues Ontario et Parthenais et le boulevard René-Lévesque afin de les transformer en parcs et espaces piétonniers.

On peut consulter les détails du projet sur le site de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain.