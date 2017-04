La Russie sommée de mettre fin aux persécutions des gais en Tchétchénie

MOSCOU - Des organisations internationales ont enjoint jeudi le gouvernement russe de faire enquête sur les rapports troublants de persécutions et de meurtres d'homosexuels dans la République de Tchétchénie.

Les respecté quotidien russe Novaya Gazeta a rapporté plus tôt en avril que la police a arrêté plus de cent hommes soupçonnés d'homosexualité et qu'au moins trois d'entre eux ont été tués, dans cette république à majorité musulmane.



Les autorités tchétchènes ont nié ces faits, alors que le porte-parole du dirigeant Ramzan Kadyrov a insisté qu'il n'y avait pas d'homosexuels en Tchétchénie.



Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme a demandé au gouvernement russe, dans une déclaration, «de mettre un terme à la persécution de ceux qui sont perçus comme étant gais ou bisexuels... qui vivent dans un climat de peur aggravé par des discours homophobes des autorités locales».



Michael Georg Link, directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a de son côté dit que Moscou doit enquêter de façon urgente sur les disparitions alléguées d'hommes gais, leur torture et les autres mauvais traitements qu'ils subissent en Tchétchénie.



Novaya Gazeta a aussi rapporté ce mois-ci que les autorités tchétchènes dirigent une prison secrète dans la ville d'Argoun où les hommes soupçonnés d'être gais sont emprisonnés et torturés.



Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir devant l'ambassade de Russie à Londres, en tenant des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel. Sur une affiche on pouvait lire «L'amour est l'amour» en russe.