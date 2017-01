L'Aga Khan est «un ami de la famille», plaide Justin Trudeau

OTTAWA - Justin Trudeau s'est dit impatient, mardi, de répondre aux éventuelles questions de la commissaire à l'éthique sur ses vacances de Noël, passées sur une île des Caraïbes appartenant au riche prince Aga Khan.

Le premier ministre et sa famille ont passé les vacances des Fêtes dans une retraite privée du richissime chef spirituel sur l'île de Bells Cay, aux Bahamas.

Le candidat à la direction du Parti conservateur Andrew Scheer a demandé à la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mary Dawson, de se pencher là-dessus.

Le député veut savoir si Mme Dawson juge approprié pour un premier ministre d'accepter ainsi l'hospitalité d'un homme dont la fondation reçoit des contributions du gouvernement.

La Fondation Aga Khan a reçu des dizaines de millions de dollars du gouvernement canadien pour divers projets de développement international dans le monde.

En conférence de presse à Ottawa mardi, à l'issue du remaniement ministériel, M. Trudeau a été interrogé pour la première fois sur cette affaire qui a fait surface la semaine dernière dans les médias.

Le premier ministre a qualifié ce séjour aux Bahamas de «vacances familiales» avec «un vieil ami de la famille», et s'est dit impatient d'en discuter avec la commissaire Dawson.

«L'Aga Khan est un vieil ami de la famille. Il a été porteur aux funérailles de mon père, il me connaît depuis que je suis tout petit, et il s'agissait de nos vacances en famille, a-t-il expliqué aux journalistes.Pour ce qui concerne la commissaire aux conflits d'intérêts, la commissaire à l'éthique, je suis impatient de répondre à toutes les questions qu'elle pourrait me poser.»