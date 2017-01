«J'espère que je vous ai rendu fiers» - Michelle Obama

(98,5 FM) - Michelle Obama a livré vendredi son dernier discours en qualité de première dame des États-Unis.

« Être votre première dame a été le plus grand honneur de ma vie et j’espère que je vous ai rendu fier », a déclaré l’épouse du président Barack Obama dans un discours rempli d’émotion.

"Being your First Lady has been the greatest honour of my life" - @MichelleObama in tears as she ends final speech as First Lady pic.twitter.com/1tYNMuA5SK