Flynn: Donald Trump réagit encore sur Twitter

WASHINGTON - Seulement six jours après avoir prêté serment, Donald Trump a été informé que son conseiller à la sécurité nationale avait induit en erreur son vice-président sur ses contacts avec la Russie.

Donald Trump ne l'a pas avoué à Mike Pence et a attendu près de trois semaines avant de demander la démission de Michael Flynn, parlant d'une érosion lente, mais certaine, de confiance.

M. Flynn a été interviewé par la police fédérale (FBI) sur ses conversations téléphoniques avec l'ambassadeur russe aux États-Unis - un signe que ses liens avec la Russie avaient attiré l'attention des forces de l'ordre.

Mais la Maison-Blanche a tenu à souligner que l'erreur de M. Flynn n'était pas le fait qu'il ait discuté des sanctions américaines contre la Russie pendant la transition, mais bien le fait qu'il ait nié avoir abordé ce sujet pendant des semaines, induisant en erreur plusieurs membres de l'administration Trump, dont le vice-président.

Les responsables de la Maison-Blanche ont examiné de près les contacts de l'ancien général, dont les transcriptions d'appels secrètement enregistrées par les représentants du renseignement, mais ils n'ont rien trouvé d'illégal. M. Pence, qui avait défendu le conseiller à la sécurité nationale, a apparemment été furieux des développements.

M. Trump s'en est de nouveau pris aux médias mercredi matin, en leur reprochant vertement sur Twitter de se concentrer sur ces «idioties de connexion russe». Il déclare ensuite que «les médias des fausses nouvelles sont devenus fous avec leurs théories du complot et leur haine aveugle», avant d'ajouter que les informations véhiculées par les médias «ne sont qu'une tentative pour camoufler toutes les erreurs de la campagne (présidentielle) de Hillary Clinton».

«De l'information est remise illégalement aux @nytimes & @washingtonpost en faillite par les services du renseignement (NSA et FBI?). Tout comme pour la Russie», accuse le président Trump.

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

Mardi, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a expliqué que le «niveau de confiance a évolué et s'est érodé dans la foulée de cette situation et une série d'autres incidents discutables ont amené le président à demander la démission du général Flynn».

En entrevue avec la Daily Caller News Foundation, M. Flynn a assuré qu'il n'avait «franchi aucune ligne» dans ses conversations avec l'ambassadeur Sergueï Kislyak.

Les explications de la Maison-Blanche laissent plusieurs questions en suspens: pourquoi le président n'a-t-il pas informé son vice-président plus tôt et pourquoi M. Trump a-t-il laissé son conseiller poursuivre ses activités en ayant accès à tous les renseignements classifiés?

Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump a remis sa démission, tard lundi soir, quelques jours après que le «Washington Post» eut rapporté que l'ancien général avait discuté des sanctions américaines avec le diplomate alors que l'ancien président, Barack Obama, était toujours en poste.

Plus tard mardi, le «New York Times» a rapporté que les autorités américaines avaient intercepté des conversations téléphoniques l'an dernier entre des agents des services de renseignement russes et des membres de la campagne présidentielle de Donald Trump.

Parlant au «Times» sous le couvert de l'anonymat, d'anciens employés et des employés actuels des agences américaines ont dit qu'ils n'avaient aucune preuve que la campagne de M. Trump travaillait de concert avec les Russes dans un effort d'influencer le résultat de l'élection.

Ces dernières nouvelles constituent un revers important pour l'administration, qui a subi plusieurs défaites judiciaires entourant son décret sur l'immigration et qui s'est emmêlée dans plusieurs gaffes sur le plan des relations publiques.

M. Flynn s'est excusé personnellement auprès de M. Pence, selon un représentant de la Maison-Blanche. M. Pence, se fiant aux propos de M. Flynn, avait assuré publiquement que l'ancien général n'avait pas discuté des sanctions américaines contre la Russie lors d'appels téléphoniques avec l'ambassadeur russe, à la fin de l'année dernière. Depuis ce temps, Michael Flynn a dit à la Maison-Blanche que le sujet pourrait avoir été abordé.

De telles conversations porteraient atteinte au protocole diplomatique et violeraient possiblement la «loi Logan», qui vise à éviter que les citoyens ne mènent des démarches diplomatiques sur une base privée.

Un représentant américain a raconté à l'Associated Press que M. Flynn avait été en contact avec l'ambassadeur Sergueï Kislyak le jour où l'administration Obama a imposé de nouvelles sanctions à la Russie pour son rôle dans les cyberattaques pendant l'élection présidentielle américaine. Il y aurait eu également plusieurs échanges pendant la transition.

M. Trump aurait tout d'abord cru que M. Flynn pourrait survivre à la controverse, jusqu'à ce que la publication de deux articles par le Washington Post rende la situation invivable. Le président serait furieux non seulement envers M. Flynn, mais aussi envers sa propre équipe pour avoir ainsi perdu le contrôle et fait si mal paraître sa jeune administration.

Plusieurs élus américains, aussi bien démocrates que républicains, réclament maintenant une enquête pour faire la lumière dans cette affaire.