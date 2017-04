(Cogeco Nouvelles) - Première rencontre en personne aujourd'hui entre les leaders chinois et américain.

Xi Jinping aura des entretiens durant deux jours avec son homologue Donald Trump au domaine du président américain à Palm Beach, en Floride.

Jeudi dernier, sur Twitter, le président Trump a prévenu que la rencontre pourrait être très difficile et que les États-Unis ne pouvaient plus tolérer d'énormes déficits commerciaux et les pertes d'emplois qui en découlent.