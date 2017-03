Budget Morneau: le Québec se montre «extrêmement déçu et préoccupé»

QUÉBEC - Le ministre québécois des Finances, Carlos Leitao, et le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, affichaient des mines sombres, mercredi, en commentant le dernier budget fédéral, en fin de journée.

Le Québec, ont-ils indiqué en point de presse, est «extrêmement déçu et préoccupé» de constater que le gouvernement Trudeau a totalement ignoré ses priorités en matière de financement de trois grands projets d'infrastructures de transport collectif.

Le gouvernement québécois avait annoncé ses couleurs en disant s'attendre à voir Ottawa financer de façon substantielle trois grands projets de transport en commun présentement sur la table à dessin: le train électrique (REM) et la prolongation vers l'est de la ligne bleue du métro, à Montréal, et le Service rapide par bus (SRB), à Québec.

En point de presse mardi, le premier ministre Philippe Couillard avait dit qu'il voulait voir «un signal fort» dans le budget fédéral, sous forme d'engagements précis, chiffrés et fermes rattachés à ces trois grands projets de transport collectif québécois qui s'annoncent fort coûteux.

Or, ce signal n'apparaît nulle part dans le budget Morneau, a dénoncé le ministre Moreau, qui a cherché dans ce document, en vain, quelques lignes indiquant que le gouvernement fédéral serait «au rendez-vous» pour payer une partie de la facture.

Le signal attendu, «nous ne le retrouvons pas», a-t-il résumé.

Le ministre Moreau demande aux députés québécois du caucus libéral fédéral de rendre des comptes sur le peu de place faite aux revendications du Québec dans le budget déposé mercredi à Ottawa.