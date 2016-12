Au tour de la Chine de s'inquiéter d'une Amérique Trump

Donald Trump parle de la Chine

(Cogeco Nouvelles) - La Chine se dit gravement préoccupée par des déclarations de Donald Trump sur la Chine unique.

En entrevue à Fox News, le président élu des États-Unis a estimé ne pas être lié à ce principe si la Chine ne fait pas de concessions, surtout en matière commerciale.

Relations avec Taïwan

Monsieur Trump a dit ne pas vouloir que la Chine lui dicte la marche à suivre. Il répondait à une question sur sa controversée conservation téléphonique avec la présidente de Taïwan récemment.

Par ailleurs, le président élu des États-Unis Donald Trump ne croit pas aux conclusions de la CIA publiées par le Washington Post et qualifie de «ridicules» les données selon lesquelles la Russie a cherché à le faire élire le 8 novembre.

Il a ajouté que la CIA ignore si c'est la Russie, la Chine ou quelqu'un d'autre qui a piraté des organisations politiques pendant la campagne présidentielle.

Des sources consultées par le Washington Post ont affirmé que des personnes liées à Moscou ont fourni au site WikiLeaks des courriels piratés sur les comptes de l'ex-directeur de campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton, John Podesta, et du parti démocrate, entre autres.

Les conclusions de la direction du renseignement

Le département de la Sécurité intérieure (DHS) et la direction du renseignement (DNI) avaient annoncé - le 7 octobre - avoir conclu que la Russie avait piraté les comptes de personnalités et d'organisations politiques pendant la campagne dans le but «d'interférer dans le processus électoral américain», sans dire si Moscou cherchait à favoriser l'un ou l'autre des candidats.

Mais M. Trump a semblé dimanche contester aussi ces conclusions émanant du DNI, qui chapeaute les 17 agences américaines de renseignement.