Résolu ferme l'usine ontarienne de Thorold pour une période indéterminée

Produits forestiers Résolu (TSX:RFP) a annoncé vendredi la fermeture pour une période indéterminée de son usine de papier située à Thorold, en Ontario.

L'installation, qui employait plus de 100 personnes, a une capacité de production annuelle d'environ 197 000 tonnes métriques de papier journal.



Résolu attribue la fermeture de cette usine à la baisse importante de la consommation de papier journal en Amérique du Nord et à l'augmentation du coût de l'approvisionnement en papier récupéré.



Résolu travaille en collaboration avec Stone House Investments Holdings, un tiers indépendant qui envisage de transformer l'usine de Thorold pour qu'on y fabrique un produit différent.



La fermeture pour une période indéterminée de la papeterie prend effet immédiatement.



Produits forestiers Résolu possède ou exploite quelque 40 installations de fabrication ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada.