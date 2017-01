Le Dow Jones dépasse le cap des 20 000 points pour la première fois

TORONTO — La Bourse de Toronto a terminé la séance de mercredi à 14 points de son record de clôture, limitée par les déclins des secteurs des matériaux et des télécommunications. L'indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 33,15 points à 15 643,84 points. Il a dépassé sa marque record en cours de séance, mais a perdu quelques plumes en après-midi. Son record de clôture de 15 657,63 points a été établi le 3 septembre 2014.



Pendant ce temps sur Wall Street, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a franchi pour la première fois le cap des 20 000 points.



Le Dow Jones a clôturé en hausse de 155,80 points, soit 0,78 pour cent, à 20 068,51 points, soutenu par les gains des actions des banques et d'autres entreprises financières. La moyenne regroupe les actions de 30 entreprises considérées comme des valeurs sûres du marché, dans diverses industries américaines.



Il y avait déjà plusieurs semaines que le Dow Jones flirtait avec la barre des 20 000 points. Et même si certains n'y voient qu'un simple seuil psychologique pour les investisseurs, le conseiller en investissement Michael Currie croit qu'il peut aussi s'agir d'un signe que la période de prospérité des valeurs mobilières n'est pas sur le point de se terminer.



≪C'est facile de dire que ce n'est qu'un chiffre, mais les quelques dernières fois qu'un nouveau millier a été franchi, cela a marqué le début d'un, deux ou trois mois de tendance haussière≫, a observé M. Currie, un vice-président chez Gestion de patrimoine TD.



≪Cela accentue l'optimisme des gens, convainc ceux qui ne sont pas sur le marché de s'y lancer de nouveau, en croyant que cela leur sera bénéfique. Historiquement, c'est un signal positif et cela fait en sorte que la croissance se poursuit, du moins à court terme.≫



Les marchés boursiers nord-américains grimpent de façon soutenue depuis l'élection du président américain Donald Trump, au début novembre.



Plusieurs investisseurs misent sur le fait que le président Trump a promis de faire croître l'économie et les industries comme celles des banques et de l'énergie. Pour ce faire, M. Trump entend assouplir la réglementation, abaisser les impôts et encourager les dépenses dans les infrastructures.



≪Il n'y a rien d'autre que de l'optimisme, à l'exception de quelques interruptions certains jours, a noté M. Currie. En tant qu'investisseur, on ne peut pas vraiment demander mieux.≫



Selon lui, si les institutions financières affichent les meilleures performances du Dow Jones et du TSX, c'est parce qu'elles sont celles qui sont les plus susceptibles de profiter d'un assouplissement de réglementation.



Ailleurs à New York, l'indice élargi S&P 500 a pour sa part gagné 18,30 points à 2298,37 points, tandis que l'indice composé du Nasdaq a pris 55,38 points à 5656,34 points. Les deux indices clôturaient ainsi à de nouveaux records.



Le dollar canadien s'est apprécié pour une troisième séance de suite, s'adjugeant 0,55 cent US à 76,53 cents US.



À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a glissé de 43 cents US à 52,75 $ US le baril, tandis que le prix du lingot d'or a cédé 13 $ US à 1197,80 $ US l'once. Le cours du cuivre est resté inchangé à 2,71 $ US la livre.