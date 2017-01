Vastes rénovations aux Terrasses de la Chaudière

Des travaux de rénovation évalués à 175 millions de dollars seront entrepris au complexe des Terrasses de la Chaudière afin de réhabiliter les murs extérieurs et remplacer les toitures des différents édifices. Des échafaudages sont d'ailleurs présents depuis longtemps autour du bâtiment occupant le quadrilatère Wellington, Montcalm, Portages et Eddy dans le but de protéger les employés et piétons vu la détérioration avancée de l'enveloppe de briques extérieure.



Certains services gouvernementaux devront être déménagés durant les travaux qui s'étaleront sur six ans, notamment en raison de la présence d'amiante dans les joints de revêtement.



Quelque 6 000 fonctionnaires travaillent en permanence au complexe des Terrasses de la Chaudière, lui qui fêtera ses 40 ans de construction l'an prochain.