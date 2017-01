Un gros lot de 60 M$... ça commence bien l'année!

(98,5 FM) - Vingt-huit Québécois, 26 provenant de la même famille et deux de leurs amis, se sont partagé le gros lot historique de 60 M$ remporté le 6 janvier.

Ce lot historique a été célébré ce matin avec les chanceux, qui ont reçu leurs chèques à l’occasion d’une rencontre avec les médias à l’hôtel Delta Montréal.

Le chanceux et précieux billet a été acheté par Mme Annie Roy qui avait lancé l'idée de former un groupe de loterie pour le prochain tirage du Lotto Max lors d'un souper familial pour célébrer le Nouvel An.

Son conjoint, M. Gilles Leprohon, a aussitôt pris les choses en main. « Formule groupe, 20 parts, qui est partant? » Vingt-huit personnes ont répondu à l'appel!

Et ils ne l'ont pas regretté...

Le billet gagnant a été acheté sur la route 235, à L'Ange-Gardien. Le détaillant recevra un lot de 600 000 $, équivalant à 1 % du gain.

C'est la cinquième fois qu'un gros lot de 50 000 000 $ ou plus est remporté au Québec. Une dame de Sorel a mis la main sur 50 000 000 $ au Lotto Max l'an dernier. En 2015, 20 collègues du RONA de Boucherville s'étaient partagé la somme de 55 000 000 $.