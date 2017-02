Suspect recherché, le SPVM publie une vidéo

(98,5 fm) - Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a publié une vidéo montrant un homme qui a commis deux tentatives de meurtre dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve au début de février.

Le SPVM a également fait savoir qu’il installera un poste de commandement mobile dans le stationnement de la Place Frontenac dès 7h le mardi 21 février.

L'homme recherché âgé entre 50 et 65 ans a également commis deux vols qualifiés.

Son premier méfait a eu lieu le lundi 6 février vers 22h45 près d’un dépanneur situé près des rues Valois et Sainte-Catherine Est.

Le lendemain midi, il a tiré au visage de l’employée d’un dépanneur de la Place Frontenac qui refusait de lui remettre le contenu de sa caisse.

Le suspect est un homme aux cheveux courts, gris, avec une calvitie importante, il boite et il se déplace lentement puisque son pied droit pointe vers l'intérieur.

Il porte également des lunettes et il mesure entre 1,63 m et 1,67 m et pèse entre 60 et 65 kg.

Toute personne qui sait où se trouve cet homme ou qui se retrouverait en sa présence doit composer le 911 ou téléphoner Info-Crime Montréal au 514 393-1133.