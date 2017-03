Ouvrez l'oeil pour trois jeunes disparues

(98,5 fm) - Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande la collaboration du public pour retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue.

Élizabeth Picard a quitté sa résidence située dans le secteur de Montréal-Nord dans la nuit de mardi et elle n'est jamais revenue chez elle.

Ses proches s'inquiètent pour sa sécurité.

L'adolescente mesure 1 mètre 60 et pèse 61 kg. Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus.

Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir de marque Calvin Klein avec un capuchon orné de fourrure, un sac à dos noir et des bottes noires.

Toute personne ayant des renseignements pouvant aider a la localiser est invitée à communiquer avec la centrale 911.

Shayla Desjardins, 15 ans

La Sûreté du Québec cherche également Shayla Desjardins, dans Lanaudière, une adolescente de 15 ans disparue la semaine dernière.

Elle a été vue pour la dernière fois le 21 février dernier à son domicile à Saint-Thomas avec des bottillons beige, des pantalons noir et un chandail bleu et blanc à manches longues. Elle est blonde aux yeux bleus et arbore un tatouage en forme de croix sur la poitrine et deux coeurs sous le pouce de la main gauche.

Gabrielle Rose, 25 ans

Les policiers lancent également un appel pour retrouver Gabrielle Rose, vue la dernière fois au centre-ville de Saint-Jérôme le 16 février dernier. On est sans nouvelles d'elle depuis.

Avec les informations de Monic Néron

Pour joindre notre journaliste en toute confidentialité

Monic.neron@985fm.ca| Bur. 514-787-7809