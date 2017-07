De nombreux coureurs défient les taureaux à Pampelune (vidéo)

(Cogeco Nouvelles) - La célèbre course qui se déroule dans les rues de la ville espagnole de Pampelune et qui a pour but d'éviter des taureaux en liberté a une fois de plus fait quelques blessés.

Ces traditionnels courses ont lieu dans le cadre des Fêtes de San Fermin depuis de nombreuses années. Des centaines de personnes mettent leur courage et leur rapidité à l'épreuve en s'élançant devant les six taureaux relâchés dans les rues de la ville, un trajet de 850 mètres en pavés.

Depuis le début du festival vendredi, cinq personnes, dont quatre Américains, ont été encornées. Mais la Crois-Rouge ne rapporte pas de blessés graves.

Au terme de la course, les taureaux affrontent des matadors dans une arène où ils sont presque assurément mis à mort.

Les défenseurs des droits des animaux jugent la coutume cruelle et dépassée.

(Avec PC)