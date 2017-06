Thor, Captain America et Wonder Woman invités par l'Académie

LOS ANGELES - Thor, Captain America, Wonder Woman et Betty White ont été invités à se joindre à l'Académie des arts et des sciences du cinéma.

L'Académie qui décerne les célèbres Oscars a révélé, mercredi, sa plus récente liste de 774 invités, qui inclut plusieurs artisans du septième art issus des univers des films d'action et des comédies.



Chris Hemsworth, Chris Evans et Gal Gadot - tous trois célèbres pour leur personnifications de super-héros -ont notamment reçu la prestigieuse invitation.



On retrouvait aussi sur la liste Betty White, l'une des célèbres «Femmes en or» de la série télé Golden Girls, de même que Priyanka Chopra, Zoe Kravitz, Monica Belluci, Charlotte Gainsbourg, Viggo Mortensen, Debbie Allen, Riz Ahmed et Terry Crews.



Plusieurs anciens membres de l'équipe de choc de l'émission Saturday Night Live (SNL) ont également reçu l'invitation: Amy Poehler, Molly Shannon, Maya Rudolph, ainsi que ses actuelles vedettes Kate McKinnon et Leslie Jones.



La présidente de l'Académie, Cheryl Boone Isaacs, a déclaré que l'organisation cherche à être inclusive, ce qui a inspiré un plus large éventail de candidats, qui, pour être sélectionnés, doivent être parrainés par des membres actuels.



L'Académie rapporte que cette nouvelle classe est composé à 39 pour cent de femmes et à 30 pour cent de minorités visibles. Ce groupe compte des artistes issus de 57 pays.



L'organisation diversifie ses rangs après deux années de controverse #OscarsSoWhite (Des Oscars si blancs) et de critiques envers ses membres votants - une majorité d'hommes blancs.