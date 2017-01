(98,5 FM) - Qui remportera les Golden Globes dimanche soir, lors de la 74e soirée de remises de prix du cinéma et de la télévision par la Hollywood Foreing Press Association?

Les prétendants sont nombreux, à commencer, par le film coup de cœur de nombre de cinéphiles l’an dernier, La La Land, avec Ryan Gosling et Emma Stone.

Moonlight, Manchester By the Sea et Lion sont au nombre des films qui ont le plus de chances de repartir avec un prix.

Pour ce qui est de la télévision, plusieurs nouvelles séries sont en lice cette année, soit, The Crown, Stranger Things et This Is Us.

La soirée est animée par Jimmy Fallon de`s 20 heures.. Sting, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio et Nicole Kidman sont attendus au nombre des présentateurs.

Catherine Beauchamp passe en revue les diverses catégories avec François Gagnon, avant d'interviewer Hervé Tropéa, membre du jury, qui révèle quelques exclusivités à venir dans la soirée à Week-End Extra.

Vous avez dit Brad Pitt?

Écoutez les deux entrevues intégrale...