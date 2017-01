Qui est cet employé-modèle de 1996 chez McDo?

(98,5 FM) - La chroniqueuse culturelle, Émilie Perreault, a bien choisi son partenaire de soirée pour aller voir le film «Le Fondateur», relatant l'histoire des restaurants McDonalds. Son invité spécial a d'ailleurs sa propre histoire avec le géant mondial de la restauration rapide.

Pierre-Yves McSween avait d’ailleurs traîné sa plaque d’employé modèle du mois de novembre 1996 pour l’occasion !

Notre expert en finances avait reçu ce titre, seulement quatre mois après son embauche. Il était curieux de voir le film parce qu’à l’époque, il trouvait étrange que le fondateur de McDonalds ait un autre nom de famille: Kroc. C’est l’histoire de Ray Kroc, interprété par Michael Keaton, que le film «Le fondateur» raconte.

On y constate que Kroc a été le génie derrière le modèle de franchise. L’idée du système de restauration rapide qui a fait la renommée de McDonald’s vient plutôt de deux frères, Mac et Dick Donalds, qui ont ouvert le premier restaurant à San Bernardino. Et Ray Kroc les a découverts alors qu’il était vendeur itinérant de mélangeurs à milkshake. Et il a vu tout le potentiel d’une chaine.

Découvrez la critique du film avec Pierre-Yves McSween dans la chronique ci-jointe.