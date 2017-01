Meryl Streep lance un puissant message à Trump (vidéo)

(98,5 fm) - L'actrice Meryl Streep a reçu dimanche, à la cérémonie des Golden Globes, un prix hommage et a profité de l'occasion pour lancer un message clair au président élu ainsi qu'aux artistes présents.

Sans le nommer directement, elle a dénoncé Donald Trump pour s’être moqué d’un journaliste handicapé lors de la campagne présidentielle. Elle a ainsi dénoncé le fait que l’homme le plus puissant du pays puisse faire de l’intimidation.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6