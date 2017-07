Les Backstreet Boys provoquent le délire au Festival d'été

Stephanie Bezeau, une admiratrice du groupe

(98,5 FM) - Les Backstreet Boys ont effectué un retour triomphal à Québec, dimanche, face à des milliers de spectatrices conquises au Festival d'été.

Les Américains dont le groupe a vu le jour en 1993 sont devenus rapidement des favoris au Québec au milieu des années 1990, atteignant une popularité sans pareil pour un boys band.

Brian Littrell, Nick Carter, Kevin Richardon, Howie Dorough et A.J. McLean ont écoulé environ 130 millions d’albums de par le monde en un peu plus de 20 ans de carrière.

Si le spectacle au FEQ était l’occasion pour nombre d’admiratrices de tous les âges de renouer avec le groupe, certaines d'entre elles voyaient le groupe se produire pour une première fois.

Les Américains n’ont pas ménagé les déclarations du genre « Québec, je t’aime! », quelques minutes après avoir commencé leur spectacle vers 21h30.

Le groupe n'était pas venu à Québec depuis près d'une décennie. Ils avaient été applaudis par 5000 personnes au Pavillion de la Jeunesse en 2008. Il y avait, selon les estimations, de 80 à 85 000 personnes sur les Plaines.

Les chanteurs originaires d'Orlando ont commencé le spectacle avec Larger Than Life. Les succès I'll Never Break Your Heart, Quit Playing Games (With My Heart) et Shape of My Heart, notamment, étaient aussi au programme.