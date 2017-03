Le légendaire Chuck Berry est mort (vidéo)

(98,5 FM) - Le légendaire chanteur et guitariste Chuck Berry, pionnier du rock n' roll, est décédé samedi, a révélé la police de St. Louis. Il était âgé de 90 ans.

Le corps de Charles Edward Anderson Berry, qui fut l'un des pères fondateurs du rock n' roll, a été retrouvé à sa résidence de St. Louis. Les policiers répondaient à un appel de détresse logé à 12:40, heure locale.

La police a retrouvé Chuck Berry inconscient. Celui-ci n'a pu être réanimé et son décès a été confirmé.

Révélé au grand public par la chanson Maybellene, mise en marché sur étiquette Chess Records de Chicago à l'été de 1955, Berry a composé quelques-uns des classiques immortels de ce genre musical.

Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode et School Days ont toutes été au nombre de ses succès qui ont influencé plusieurs générations de musiciens, au premier chef, les Beatles et les Rolling Stones.

Chuck Berry chante Johnny B. Goode en 1958:

Les Beatles (Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music) et les Rolling Stones (Come On, Around and Around, Carol, Little Quennie) ont repris un grand nombre de chansons de Berry lors de leurs débuts dans les années 1960.

« Si vous tentez de donner un autre nom au Rock n' Roll, ca pourrait être Chuck Berry », avait déclaré John Lennon.

Chuck Berry a été de la première vague d'artistes intronisés au panthéon du Rock N' Roll en 1986, en compagnie d'Elvis Presley, Fats Domino, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, les Everly Brothers, James Brown, Sam Cooke et Ray Charles.