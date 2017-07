La succession de Michael Jackson doit 9,4 M$ à Quincy Jones

LOS ANGELES - Un jury a condamné la succession de Michael Jackson à verser 9,4 millions $ à Quincy Jones, mercredi, en redevances et frais de production pour «Billie Jean», «Thriller» et d'autres succès de la vedette.

La décision du jury de la Cour supérieure de Los Angeles a déterminé une somme inférieure aux 30 millions $ que le producteur légendaire réclamait dans la poursuite déposée il y a près de quatre ans.

La succession de Michael Jackson estimait lui devoir 392 000 $.

Le jury composé de 10 femmes et deux hommes avait entamé ses délibérations lundi.

M. Jones a affirmé dans la poursuite que la succession de Michael Jackson et Sony Music Entertainment avaient des dettes envers lui pour des pièces musicales qu'il a produites et qui ont été utilisées dans le film «This is It» et pour deux spectacles du Cirque du Soleil qui utilisaient des chansons de Michael Jackson.

Le camp Jackson estimait quant à lui que Quincy Jones ne devrait recevoir que des droits de licences pour les chansons utilisées.

Le procès a principalement porté sur la définition des termes des contrats que Michael Jackson et Quincy Jones avaient signés en 1978 et 1985.

Par exemple, en vertu des ententes, M. Jones avait droit à une part des recettes nettes d'un «spectacle vidéo» des chansons.

Les avocats de la succession arguaient que le terme visait les vidéoclips et non les films.