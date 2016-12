La série «L'enquêteur du paranormal» diffusée à compter dès soir, à Historia

L'enquêteur du paranormal et chroniqueur au 98,5 FM Christian Page propose une nouvelle télésérie qui commence ce soir, au canal télé Historia. Dans le premier épisode, il s'est par exemple rendu à l'ancien asile pour malades mentaux de Sainte-Clotilde-de-Horton, abandonné en 2002.

Selon les chasseurs de fantômes, l’asile de Sainte-Clotilde-de-Horton est l’un des lieux les plus hantés du Québec.

Christian Page a invité un groupe de chasseurs de fantômes à venir démontrer leur expertise en la matière afin d’établir s’ils sont des scientifiques ou des individus qui profitent des gens crédules et vulnérables.

«Dans ce premier épisode, on se rend donc à l'asile, qui est un incontournable pour les chasseurs de fantômes, a expliqué Christian Page à l'émission Dutrizac, lundi. On va les voir sur le terrains pour vérifier comment ils mènent leurs enquêtes. Ensuite, on va jeter un regard critique là-dessus.»



«L'asile de Sainte-Clotilde-de-Horton» fait partie d'une série de huit épisodes de trente minutes qui traitent tous de phénomènes paranormaux.

La série

Christian Page s’intéresse aux phénomènes étranges et inexpliqués depuis 40 ans.

Dans cette série, l'enquêteur du paranormal démystifie et défait des idées préconçues des témoins d’OVNIS, de chasseurs de fantômes et de médiums qui prétendent avoir des pouvoirs surnaturels pour entrer en contact avec des défunts.