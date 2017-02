«La peur ne peut pas diriger nos sociétés» - Denis Villeneuve (vidéo)

Émilie Perreault et le cinéaste Denis Villeneuve à Los Angeles

Émilie Perreault et le cinéaste Denis Villeneuve à Los Angeles

(98,5 FM) - En raison de son thème lié à la science-fiction, on serait porté à croire que Arrival, le film du Québécois Denis Villeneuve qui a droit à huit nominations aux Oscars est apolitique. Bien au contraire.

En entrevue avec Émilie Perrault, envoyée spéciale du 98,5 FM à Los Angeles, le réalisateur estime que « la peur ne peut pas diriger nos sociétés. »

Avec une belle image, Villeneuve a résumé la notion même de cohabitation sur notre planète.

« On vit sur une boule. Tout le monde respire le même air. On est liés ensemble. On ne peut pas tous s’entretuer jusqu’à la fin des temps. J’espère qu’on va arriver un jour à vivre ensemble. Je pense que l’on vit une période dure. J’espère que l’on va en ressortir meilleurs de l’autre côté. »

Voir la vidéo d'Émilie Perreault aux Oscars:

Par ailleurs, le cinéaste a longuement louangé ses divers collaborateurs qui sont, eux aussi, en nomination pour des Oscars dans des catégories techniques : Sylvain Bellemare (son), Bernard Gariépy Strobl et Claude La Haye (mixage sonore), Patrice Vermette et Paul Hotte (design) et Joe Walker (montage).

Il a noté avec humour l’apport de Joe Walker, au montage, qui a, selon lui, ni plus ni moins sauvé la mise pour Arrival.

« On est aux Oscars à cause de Joe Walker. Honnêtement, on s’est arraché les cheveux. »

Écoutez l’entrevue intégrale…