(98,5 fm) - Une imposante brochette d'acteurs américains ont participé à une vidéo se voulant un message pour tous les citoyens inquiets à quelques jours de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Utilisant les paroles du succès des années 70, I will survive de Gloria Gaynor, ils veulent exprimer que malgré leur grande inquiétude à l’approche de l’investiture, ils ont voulu exprimer qu'ils allaient tous survivre à la présidence de Trump.

Cette initiative du magazine W met entre autres en vedette Emma Stone, Matthew McConaughey, Nathalie Portman, Amy Adams et Chris Pine. Elle a été vue plus d’un million et demi de fois uniquement sur YouTube.