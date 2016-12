Hillary Clinton a battu Donald Trump... sur Twitter

(98,5 FM) - Hillary Clinton a perdu la présidentielle américaine à Donald Trump, mais elle l'a battu sur son terrain de jeu favori : sur Twitter.

Le gazouillis de la candidate démocrate à la présidence des États-Unis au moment où elle concédait la victoire à son adversaire le 9 novembre, a été le tweet américain le plus partagé de l’année 2016, révèle le site BuzzFeed.

« À toutes les petites filles qui nous regardent… Ne doutez jamais que vous valez quelque chose, que vous avez du pouvoir et que vous méritez toutes les chances et opportunités du monde. »

"To all the little girls watching...never doubt that you are valuable and powerful & deserving of every chance & opportunity in the world."