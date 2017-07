(Cogeco Nouvelles) - Le chanteurs du groupe américain Linkin Park, Chester Bennington, a été retrouvé sans vie, jeudi. Tout porte à croire qu'il se serait suicidé.

Chester Bennington a été retrouvé mort à son domicile, près de Los Angeles. Il était âgé de 41 ans.

Une enquête aura lieu pour déterminer la cause du décès, mais il semble que la thèse du suicide soit envisagée.

Chester Bennington était connu pour ses problèmes de drogues et d'alcool. Il était marié et père de six enfants.

(Avec PC)